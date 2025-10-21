Asistencia Directa . Familias de la Puna recibirán refuerzos alimentarios

El operativo alcanzará a familias de Paso de Jama, Catua y Rinconada inscriptas en el programa Comer en Casa.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Asistencia Directa, informa que desde el jueves 23 de octubre llevará a cabo la entrega directa de refuerzos alimentarios del programa “Comer en Casa” a familias de Paso de Jama, Catua y Rinconada.

En un trabajo planificado entre el equipo técnico del programa alimentario y las autoridades de la Comisión Municipal de Paso de Jama y Catua, y los responsables de la Unidad de Gestión Local de Rinconada, se realizará la distribución de unidades alimentarias a las familias vulnerables de la Puna.

En Paso de Jama, se efectuará los días jueves 23 y viernes 24 de octubre, en la Comisión Municipal ubicada en Avenida 4 de Octubre S/N de 10 a 13 horas.

En Catua, se ejecutará el viernes 24 de octubre, en la oficina de Secretaría de Gobierno, ubicada en Huaytiquina Nº 485 de 8 a 14 horas.

Mientras que en Rinconada, se concretará desde el lunes 3 al miércoles 12 de noviembre, de la siguiente forma:

Lunes 3 al viernes 7 de noviembre, en Rinconada, en el Centro Vecinal, ubicado en General Lavalle Nº 6, de 9 a 13 horas.

Miércoles 5 de noviembre en Santo Domingo, en Salón de Usos Múltiples de 14 a 15 horas.

Sábado 8 de noviembre, en Ciénego Grande, en la hostería de 12 a 13 horas; en Pucará, en la sede Pucará, de 12 a 13 horas; y en Pan de Azúcar, en la plaza central, de 14 a 15 horas.

Miércoles 12 de noviembre, en Pozuelos, en la Escuela Nº 114, de 12 a 13 horas y en Lagunillas de Pozuelos, en el Salón de Usos Múltiples de 14 a 15 horas.

La cartera social recuerda que el/la titular del programa debe concurrir a los centros de distribución con el DNI original, y las personas con discapacidad deben presentar el certificado único de discapacidad.