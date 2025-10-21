Continúa el curso de ingreso para la carrera de medicina en Jujuy

Noticias de Jujuy

Tal como estaba previso se viene desarrollando el curso de ingreso a la carrera de medicina para el Ciclo 2026.

El curso ha mostrado resultados positivos, con solo el 1% y el 3% de desaprobados en los módulos uno y dos, respectivamente.

Para facilitar el acceso a la educación, la universidad ofrece el apoyo de la plataforma UNJu Virtual, que permite a los estudiantes acceder a los contenidos desde cualquier lugar.

Este proceso busca seleccionar a los estudiantes que ingresarán a la carrera de Medicina en la UNJu.

Es oportuno recordar que hubo un total de 4.576 preinscripciones para el ciclo lectivo 2026, de los cuales el 60 por ciento se encuentra cursando el 3er módulo de ésta etapa universitaria.

