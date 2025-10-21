Noticias de Jujuy

El Escuchadero estará el viernes 24 en el Mercado 6 de Agosto con juegos y charlas abiertas

Jujuy

Este viernes 24 de octubre, el programa municipal, El Escuchadero llegará al Mercado Central  6 de Agosto, pensado para brindar contención, asesoramiento y orientación al público en general; niños, jóvenes adultos de todas las edades, que quieran ser escuchados. El espacio estará disponible de 9 a 12 horas para comenzar a tejer vínculos desde la propuesta municipal.

En este sentido, la propuesta invita a la comunidad a expresarse libremente a través de juegos, dinámicas participativas y charlas abiertas, fomentando la escucha activa y el acompañamiento emocional.

Por esta razón El Escuchadero es un espacio para compartir, ser escuchado y encontrar apoyo junto al personal de salud que junto al municipio estarán para acompañarte y ayudarte a resolver tus inquietudes.

Una iniciativa del Departamento de Salud Mental del nunicipio, que busca acercar herramientas de cuidado y bienestar a los distintos puntos de la ciudad, en esta oportunidad la cita será el viernes 24 de octubre en el Mercado 6 de agosto, Alvear esquina Balcarce 885.

