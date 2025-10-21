Inclusión. Orgullo jujeño: Los Linces brillaron en la primera fecha de la Copa de Plata

Los Linces, el equipo jujeño de fútbol para ciegos, fueron protagonistas de la primera fecha del Torneo Interzonal de la Copa de Plata (NEA y NOA) de la Liga Nacional de Fútbol para Ciegos.

El evento se realizó el pasado sábado 18 de octubre en el Polideportivo del Colegio Santa Teresita de San Salvador de Jujuy y participaron delegaciones de distintas provincias del norte argentino, entre ellas Fotos del Alma (Corrientes), Luceros Formoseños (Formosa), Municipalidad de La Banda (Santiago del Estero) y Los Yaguareté (Salta), en una jornada que combinó deporte, inclusión y compañerismo.

Durante la fecha, Los Linces disputaron dos encuentros, empatando el primero frente a La Banda y logrando una destacada victoria por 2 a 0 ante Luceros Formoseños, resultado que los posiciona segundos en la tabla general. El equipo buscará su clasificación a las finales nacionales en la próxima fecha, que se disputará el 15 de noviembre en la provincia de Salta, buscando llegar a la final que se jugará en Buenos Aires en diciembre.

“La verdad que fue un éxito en todos los sentidos: en lo organizativo, en lo deportivo y en lo social. Volver a ser locales, poder organizar un evento de estas características en nuestra provincia después de varios años, fue muy importante para nosotros. Contar con el acompañamiento de la familia, los amigos, los medios y las autoridades nos llena de orgullo”, expresó Facundo Mota, integrante de Los Linces.

Mota destacó especialmente el apoyo del Gobierno provincial durante toda la organización. “Tuvimos el pleno acompañamiento en toda la previa y durante el evento del equipo completo de la Dirección de Gestión de la Gobernación, encabezado por Gustavo Carrasco, así que estamos muy contentos. En lo deportivo, empatamos un partido con Municipalidad de La Banda y ganamos al equipo de Formosa. Fue una fecha desarrollada con total normalidad, con el acompañamiento del SAME, que brindó seguridad y asistencia a los deportistas, algo muy importante ya que el fútbol para ciegos es un deporte de contacto.”

La jornada contó además con la presencia del Ministro de Hacienda, Federico Cardozo, y el Secretario de Salud Mental y Adicciones, Agustín Yécora, quienes acompañaron esta importante jornada de inclusión, deporte y superación.

El director de Gestión de la Gobernación, Gustavo Carrasco, destacó el valor del evento y el acompañamiento del Estado provincial. “Desde la Dirección de Gestión venimos apoyando de manera constante este tipo de iniciativas que promueven la inclusión y la participación. Hace muchos años que no se vivía en Jujuy una jornada de fútbol para ciegos de esta magnitud en la provincia, es un orgullo para todos nosotros y nos recuerda que es importante acompañar el deporte adaptado”.

Finalmente el funcionario remarcó que desde el Gobierno de la Provincia se continuará apoyando a Los Linces y a todas las instituciones que promueven el deporte adaptado, la integración y la igualdad de oportunidades.