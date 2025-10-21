Políticas públicas. El seguimiento desde la red de Salud Mental, clave en la reducción de la tasa de suicidio

El trabajo que se implementa en la provincia desde 2016 da cuenta de resultados alentadores.

En el marco de la Campaña “Con cada gesto, un cuidado” destinada al fortalecimiento de la salud mental de la comunidad en su conjunto, el Ministerio de Salud de Jujuy recuerda que desde el año 2016 trabaja en todo el territorio provincial con una estrategia integral que ha permitido de forma progresiva, reducir la tasa de suicidio.

“Los resultados son alentadores, todavía falta, pero nos muestran que vamos por el buen camino”, explicó el secretario de Salud Mental, Adicciones y Discapacidad, Agustín Yécora, y agregó que “con ejes definidos, en el inicio de nuestro trabajo consideramos lo asistencial, desarrollando una red, protocolos, estrategias de intervención para las personas que hayan tenido un intento de suicidio, acompañarlas y también a sus familias, para familiares de quienes hayan cometido el acto y fallecido y para personas con conductas de riesgo; por otra parte, la prevención universal, específica para grupos etarios o particulares; también la vigilancia epidemiológica con análisis de reportes semanales, considerando características locales para la toma de decisiones; además el rol de los medios de comunicación porque informar bien salva vidas, para lo que desarrollamos guías y capacitaciones con gran acompañamiento de los medios y quienes trabajan en los medios de la provincia; y finalmente la creación de la Subcomisión de Prevención, Posvención y Asistencia de personas con conductas de riesgo suicida, en el ámbito de la Comisión Interministerial de Políticas Públicas en Salud Mental que sucede a partir de la adhesión provincial a la Ley de Salud Mental y su decreto reglamentario donde participamos nos solo actores del Estado sino también ONG, Universidad Nacional de Jujuy, el Municipio capitalino, una mesa intersectorial que coordina toda esta información y que diseña las estrategias y ayuda y apoya a los equipos en territorio”.

“Toda esta gran labor, ha dado como resultado que podamos bajar las tasas de suicidio en Jujuy. La tasa es un indicador de riesgo que nos dice la posibilidad que un evento suceda en un lugar y tiempo determinados. Esta tasa que estaba entre los 14 y 15 puntos por 100 mil habitantes, hoy se ubica en 10 puntos por 100 mil habitantes y aun con variaciones de un año a otro, igualmente se va reduciendo”, sostuvo Yécora.

En este sentido, resaltó que “el indicador más importante, que es un indicador de proceso, es la razón o riesgo relativo. Esto es la cantidad de personas que el sistema detecta que hayan intentado autolesión o suicidio y que siguen vivas versus la cantidad de personas que lamentablemente lo cometieron. Hoy la provincia tiene una razón de 1 en 22, cifra esperable a nivel mundial, ya que se considera que debería haber 1 persona cada 20. Por lo tanto, esto significa que, al día de hoy el sistema de salud de la provincia, epidemiológicamente, estadísticamente, estaría cubriendo a casi todas las personas que atraviesan esta situación”.

“Este indicador de proceso nos marca que vamos por el buen camino y que necesitamos seguir fortaleciendo las estrategias, seguir incorporando a la comunidad en todas sus estructuras, en todos sus organismos intermedios”, afirmó Yécora y precisó que “capacitaciones como la mhGAP comunitaria nos ha dado muy buenos resultados en la región de la Puna, en Alto Comedero y ahora en el Ramal patrocinada y acompañada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esto es incorporar e implementar estrategias al conocimiento que ya tiene la comunidad, que muchas veces no sabe que está trabajando en salud mental, y con ese valor agregado, direccionar mejor las intervenciones con evidencia científica y aportar a mejores resultados”.