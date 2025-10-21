Noticias de Jujuy

Primera Infancia. Muestra pedagógica «Un viaje por los Saberes» de los CDI y CDD 2025

Jujuy
Muestra pedagógica Un viaje por los Saberes de los CDI y CDD 2025

La propuesta busca visibilizar el trabajo que desarrollan los centros de cuidado de niñas y niños.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, invita a participar de la Muestra Pedagógica de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Centros de Día (CDD) bajo el lema “Un viaje por los saberes”, que se realizará este viernes 24 de octubre de 9:30 a 12 horas en la Plaza Vilca, Alvear 1015, de la capital provincial.

La propuesta busca visibilizar el trabajo cotidiano que se desarrolla en los espacios de primera infancia y centros de cuidado, destacando la importancia del juego, la creatividad y el aprendizaje como pilares del desarrollo integral de niñas y niños.

Durante la jornada, se expondrán proyectos educativos, experiencias lúdicas y producciones realizadas por los equipos técnicos y docentes de los CDI y CDD, promoviendo un intercambio enriquecedor entre familias, profesionales y la comunidad educativa.

De esta manera, el Ministerio de Desarrollo Humano reafirma su compromiso con una educación inclusiva, participativa y centrada en los derechos de la niñez, consolidando espacios que potencian el crecimiento integral de niños y niñas.

