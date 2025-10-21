Sadir recibió a la cúpula de la Sociedad Rural Argentina

En el marco del Encuentro Federal del Agro Argentino, el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, se reunió con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, con el propósito de abordar las necesidades del sector agropecuario en un difícil contexto económico nacional.

El mandatario, celebró el espacio de diálogo y trabajo compartido por dirigentes y productores del NOA, con miras a fortalecer el desarrollo agropecuario de nuestra región.

En este sentido, Sadir se pronunció a favor de apostar a la producción, al trabajo y al crecimiento de Jujuy y del país.