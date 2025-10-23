Ahorro Monumental. Agua Potable de Jujuy recupera cañerías de una obra que jamás se utilizó y generará un importante ahorro para futuras obras

La decisión fue impulsada por el directorio de Agua Potable de Jujuy y respaldada por el Ministerio de Infraestructura, Servicios Público, Tierra y Vivienda

La misma se realizo en una visita a la Planta Potabilizadora de El Carmen, con la presencia del Ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda, Ing. Carlos Stanic, y el Presidente de Agua Potable de Jujuy, Ing. Juan Carlos García.

Este material recuperado será utilizado en una obra de infraestructura hídrica clave para el desarrollo de las localidades de El Carmen, Monterrico y Perico y en ese contexto, el Ing. García enfatizó el impacto directo de la obra “Con este proyecto, estamos generando la condiciones para el desarrollo humano que involucra a la tres principales ciudades del Departamento El Carmen, lo cual es un hecho histórico y con visión de futuro”.

Las cañerías recuperadas son de fundición de hierro dúctil de 350 mm y provienen de una obra que nunca fue puesta en servicio lo cual ha sido clave para generar un nuevo acueducto, «Esta recuperación de caños de calidad extraordinaria nos permite un ahorro importante y nos da la maniobrabilidad de concretar una obra que era impensada. Podemos asegurar que en 2026 esta acción no solo dará una gran solución a las ciudades de El Carmen, Monterrico y Perico, sino que producirá un gran ahorro para la Empresa de Agua Potable de Jujuy S.E.» destaco el Ministro Stanic.