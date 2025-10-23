Alumnos del Colegio Cristo Rey visitaron la Legislatura

Alumnos de 3 y 4 grado del Colegio Cristo Rey visitaron la Legislatura como parte de un proyecto educativo Ciudadanos en Acción.

Fueron recibidos por las diputadas María Teresa Ferrín y Valeria Gómez, quienes junto al equipo del área de Protocolo y Ceremonial de la Legislatura los acompañaron hasta el recinto de sesiones, en donde de una forma didáctica le hicieron conocer el funcionamiento del Poder Legislativo y de la utilidad de las leyes como normativa cotidiana.

En ese sentido la diputada Ferrín, presidenta de la comisión de Educación se mostró sorprendida del conocimiento que ya tenían los niños y niñas porque están dentro de un proyecto de 3 grado y que lo trabajan con 4, y que es la inclusión de la ciudadanía, y como esos ciudadanos contribuyen a la gobernabilidad, en ese sentido dijo que están estudiando cuáles son los poderes del Estado, agregó la legisladora.

Ferrin comentó que con un lenguaje sencillo les explicaron a los niños y niñas de que se ocupa la Legislatura y ellos mismos supieron contestar que en la Legislatura se hacen las leyes.

Resaltó lo ameno de la charla con los pequeños la gran mayoría tenían muchas ganas de hablar. Para nosotros ha sido un gran honor poder recibirlos.

En tanto la docente encargada María del Huerto Aquino explicó que el proyecto educativo ciudadanos en acción que es un proyecto que salió del mismo colegio y que invita a trabajar con respecto a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, para formar ciudadanos en donde puedan entender y comprender cuál es el proyecto político que hay en la provincia. Para lo cual hay que tener presente que parten de conocer qué es la Constitución Nacional y Provincial, y la función de los tres poderes, detalló la docente. En esa línea sostuvo que ya conocieron el Ejecutivo y el Legislativo solo resta el Judicial.

Finalmente, Aquino comentó que se está trabajando junto a los chicos de 3 grado con el programa de alfabetización, y dentro de ese programa armaron como proyecto un audiolibro para que pueda ser de utilidad para chicos no videntes y para el resto de los chicos el libro será editado en formato papel.