Bienestar Integral. Celebración del Día Internacional de las Personas Mayores en San Pablo de Reyes

Celebración del Día Internacional de las Personas Mayores en San Pablo de Reyes

Las personas mayores disfrutaron su día en una jornada de almuerzo, música y variedad de propuestas artísticas y recreativas.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección General de Personas Mayores y la Coordinación de Promoción de Personas Mayores, llevó adelante una jornada de encuentro, alegría y reconocimiento en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, realizada en el Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados “Delicia Jerez” de San Pablo de Reyes.

Durante la tarde, las y los asistentes disfrutaron de una propuesta recreativa, artística y comunitaria, que incluyó la presentación musical de Rupy, quien acompañó con su música y calidez; sketchs humorísticos interpretados por personas mayores, cuerpos de baile y una destacada participación del grupo folclórico “La Cosecha”, que cerró la celebración con su característico entusiasmo.

La directora general de Personas Mayores, Cintia Páez y la coordinadora de Promoción de Derechos, Silvia Facttori, expresaron su agradecimiento a la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, y al gobernador Carlos Sadir por el respaldo permanente a las políticas públicas orientadas al bienestar integral y la inclusión activa de las personas mayores en toda la provincia.

Participaron de la jornada las instituciones: Centros de Día Virgen del Valle, Nuestra Señora del Carmen y Ñocanchis, y las Residencias de Larga Estadía Guillermón, Rosario de Tilcara y Pérez Frías, además participó la Residencia de Larga Estadía de la Prelatura de Humahuaca “Hogar Juan Pablo Segundo”, cuyos equipos y residentes se sumaron con entusiasmo a esta celebración compartida.

