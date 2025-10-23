Bienestar Integral. Celebración del Día Internacional de las Personas Mayores en San Pablo de Reyes

Las personas mayores disfrutaron su día en una jornada de almuerzo, música y variedad de propuestas artísticas y recreativas.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección General de Personas Mayores y la Coordinación de Promoción de Personas Mayores, llevó adelante una jornada de encuentro, alegría y reconocimiento en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, realizada en el Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados “Delicia Jerez” de San Pablo de Reyes.

Durante la tarde, las y los asistentes disfrutaron de una propuesta recreativa, artística y comunitaria, que incluyó la presentación musical de Rupy, quien acompañó con su música y calidez; sketchs humorísticos interpretados por personas mayores, cuerpos de baile y una destacada participación del grupo folclórico “La Cosecha”, que cerró la celebración con su característico entusiasmo.

La directora general de Personas Mayores, Cintia Páez y la coordinadora de Promoción de Derechos, Silvia Facttori, expresaron su agradecimiento a la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, y al gobernador Carlos Sadir por el respaldo permanente a las políticas públicas orientadas al bienestar integral y la inclusión activa de las personas mayores en toda la provincia.

Participaron de la jornada las instituciones: Centros de Día Virgen del Valle, Nuestra Señora del Carmen y Ñocanchis, y las Residencias de Larga Estadía Guillermón, Rosario de Tilcara y Pérez Frías, además participó la Residencia de Larga Estadía de la Prelatura de Humahuaca “Hogar Juan Pablo Segundo”, cuyos equipos y residentes se sumaron con entusiasmo a esta celebración compartida.