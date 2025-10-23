Noticias de Jujuy

Comunicado sobre actividades escolares tras las Elecciones Legislativas

Jujuy
Comunicado sobre actividades escolares tras las Elecciones Legislativas

La medida responde a la necesidad de realizar tareas de limpieza y reordenamiento en las instituciones utilizadas como sedes de votación.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy comunica que el día lunes 27 de octubre no se desarrollarán actividades escolares durante el turno mañana, en los establecimientos públicos de gestión estatal afectados a las Elecciones Legislativas Nacionales.

En el caso de las escuelas con jornada completa o extendida, la suspensión de actividades comprenderá toda la jornada.

En las instituciones de gestión privada, la decisión quedará sujeta al criterio de los equipos directivos, considerando los recursos y el tiempo disponible para la higiene de los espacios.

También podría interesarte
Jujuy

Seguridad ciudadana. Con más cámaras de videovigilancia, Sadir avanza con la…

Jujuy

Tilcara suma innovación y turismo sostenible con la nueva sucursal del Banco Macro

Jujuy

La Feria del Vino impulsa el turismo enológico en Jujuy

Jujuy

Políticas públicas. Jujuy fortalece la salud materna con permanente actualización en…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.