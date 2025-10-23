Concejales recibieron a referentes de la CGT y UTA

Concejales recibieron este miércoles por la mañana a diferentes gremios de la provincia, quienes dejaron sus aportes en el marco del proceso participativo del llamado a Licitación del Transporte Urbano de Pasajeros.

Por este motivo, se llegaron hasta la institución parlamentaria, Freddy Berdeja y Daniel Azcurra de la CGT Regional Jujuy; Julio Ramírez, veedor de la UTA; también referente de SUETRA, AOMA, ATRA y APUNJU.

Al respecto, el Presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar, manifestó: “La ponencia se da en el marco del proceso participativo que se está realizando por el transporte público de pasajeros, por la licitación del sistema. Quiero agradecer los aportes, uno de los planteos ha sido fundamental, que es la garantía de las fuentes de trabajo. En el sistema de transporte público de pasajeros de nuestra ciudad trabajan aproximadamente mil personas, esas representan a familias cada uno de ellos”.

Seguidamente, Lisandro Aguiar añadió: “Así que estamos hablando de prácticamente 5 o 6 mil personas que viven de forma directa de este sistema y, por supuesto, es voluntad de los concejales y voluntad del bloque garantizar las fuentes de trabajo, así que en ese sentido vamos a tomar las consideraciones, las vamos a analizar y oportunamente la vamos a dar a conocer, a fin de poder sancionar un pliego para la ciudad de San Salvador de Jujuy que rija los próximos años, que establezca con claridad los derechos y las obligaciones de cada una de las partes, los empresarios, los usuarios y por supuesto el municipio de garantizar los derechos laborales de los trabajadores del sistema de transporte”.

Por su parte, Freddy Berdeja, Co-Secretario Gral. de la CGT Regional Jujuy, destacó: “Hemos venido a acompañar y solidarizarnos con el compañero Julio Ramírez; a lo que venimos es a resguardar una situación que nos compete y no solamente preocuparnos, sino atender esta situación y, fundamentalmente, la de los compañeros choferes. Muchas veces en todo este cambio se descuida ese aspecto y nosotros queremos resguardar los derechos de cada uno de los compañeros”.

“Sabemos que si esta situación no es atendida -continuó Berdeja- es cierto que se llega a alguna medida de fuerza y no solamente perjudica al mismo transporte, sino al conjunto de trabajadores que no pueden llegar a su lugar de trabajo. Esta situación hay que evitarla. Agradecemos al presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar; a Leandro Giubergia, a Mario Lobo, porque creemos que es la manera de atender los problemas, escuchándonos y a través del diálogo -no solamente con el sector trabajador- sino con todo el campo popular”.

Por último, Julio Ramírez, Veedor de UTA, evaluó de positiva la reunión con los concejales: “Venimos a plantear que hay cosas dentro del pliego que queremos que sean claras, por eso vinimos a plantear seis puntos que trajimos para que se debata dentro del Concejo. Los mismos plantean el resguardo de la fuente laboral, el tema que se respete la antigüedad de los compañeros, la escala salarial. Nosotros trabajamos bajo un convenio, que es el 460, así que básicamente venimos a plantear que se respeten los derechos de los trabajadores”. Y continuó: “También planteamos una mesa con el sector de la Cámara de Empresarios, el Concejo Deliberante y nosotros, por lo que se continuará el contacto”, concluyó.