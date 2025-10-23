El Gobierno provincial anticipa un nuevo beneficio para productores tabacaleros

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, dispuso el pago anticipado de $100.000 por hectárea a los productores tabacaleros jujeños, en el marco del Subcomponente de Compensación de Gasto en Carburantes.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, anunció un nuevo beneficio para los productores tabacaleros de la provincia, consistente en el pago de $100.000 por cada hectárea plantada, tomando como base la superficie declarada en la campaña 2024/2025.

“Sabemos que este es un momento de gran esfuerzo para el sector, con un incremento importante en los costos de producción y una fuerte caída en la recaudación del Fondo Especial del Tabaco. Por eso decidimos anticipar una parte de los fondos, para que el dinero llegue en el momento que más se necesita, que es la etapa de cosecha”, señaló Abud.

El pago se enmarca dentro del Subcomponente “Pago y/o Compensación del Gasto en Carburantes necesarios para el Estufado del Tabaco Virginia Jujeño”, y se ejecutará a partir de este jueves 23 de octubre, con acreditaciones directas a los productores.

Si bien aún se aguarda la resolución nacional del Programa por parte de la Secretaría de Agricultura de la Nación, el Ministerio de Producción de Jujuy decidió adelantar una primera etapa con recursos del 20% del Fondo Especial del Tabaco (FET).

“Este adelanto se suma a los pagos ya realizados en septiembre por el Subcomponente de Financiamiento para la etapa de Plantación. Estamos volcando la mayor parte del 20% del FET directamente al productor, asegurando que cada peso llegue al campo y se traduzca en producción”, remarcó el ministro.

La medida se tomó considerando la situación económica actual del sector, caracterizada por el aumento de los costos de producción y la caída de la recaudación del Fondo, afectada por la baja en el consumo nacional.

“Nuestro compromiso es acompañar a los productores, sostener el empleo rural y garantizar que la cadena tabacalera jujeña siga siendo un motor económico para la provincia”, agregó Abud.

Finalmente, informó que se extendió el período de inscripción para los productores hasta el miércoles 29 de octubre, e invitó a quienes aún no se hayan registrado a hacerlo a través de la página web oficial: produccion.jujuy.gob.ar.