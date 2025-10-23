Noticias de Jujuy

La Feria del Vino impulsa el turismo enológico en Jujuy

Jujuy
La Feria del Vino impulsa el turismo enológico en Jujuy

El Ministerio de Cultura y Turismo participa con un stand en la 10ª edición de la Feria del Vino, promocionando las Rutas del Vino de Jujuy, que se realiza este jueves 23 y viernes 24 de octubre a las 20 hs en el Hotel Altos de la Viña, en San Salvador de Jujuy.

El evento, organizado por Vinería San Juan, reúne a más de 40 bodegas de todo el país y busca posicionar a Jujuy en el mapa nacional de los vinos de altura, fortaleciendo el perfil turístico de la provincia y diversificando su oferta más allá de los atractivos tradicionales.

Esta acción se enmarca en la estrategia provincial de promover un turismo experiencial, donde los visitantes pueden conectar con la producción vitivinícola, la cultura y la gastronomía local.

El turismo enológico genera un impacto positivo en toda la cadena de valor, beneficiando a bodegas, productores, hoteles, restaurantes y servicios turísticos.

Entradas disponibles en https://feriadelvinojujuy.com.ar

También podría interesarte
Jujuy

Seguridad ciudadana. Con más cámaras de videovigilancia, Sadir avanza con la…

Jujuy

Tilcara suma innovación y turismo sostenible con la nueva sucursal del Banco Macro

Jujuy

Políticas públicas. Jujuy fortalece la salud materna con permanente actualización en…

Jujuy

Soluciones de infraestructura. Sadir recorrió obras en Tilcara

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.