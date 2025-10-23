La Legislatura distinguió el Curso Avanzado Lactancias en Acción por su aporte a la salud y la comunidad

En el Salón Dr. Presidente Raúl Alfonsín de la Legislatura de Jujuy, los diputados Luciano Angelini y Adriano Morone encabezaron el acto de entrega de la Declaración de Interés Legislativo al Curso Avanzado Lactancias en Acción: Desde la Técnica hasta la Intervención Comunitaria, desarrollado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu).

La distinción fue otorgada en reconocimiento al compromiso académico y comunitario del programa, impulsado por Puericultoras en Red Jujuy, que busca fortalecer la formación profesional en lactancia desde una mirada integral, interdisciplinaria y con enfoque de derechos.

El diputado Luciano Angelini explicó el alcance de la iniciativa legislativa y destacó la importancia de visibilizar el trabajo de las puericultoras: Entregamos la declaración de interés a este curso avanzado porque creemos que su tarea es fundamental para la sociedad. La lactancia tiene beneficios enormes para la salud del bebé y de la madre, y sin embargo, menos del 50% de los niños en Argentina recibe lactancia exclusiva hasta los seis meses. Por eso es clave difundir, formar y acompañar para que más madres puedan amamantar, y quienes no puedan hacerlo tengan contención e información. Vamos a seguir apoyando todas las acciones que promuevan la salud y el bienestar desde la primera infancia, sostuvo.

El legislador también resaltó la importancia de generar conciencia sobre la lactancia como política de salud pública y como práctica cultural: No se trata solo de un tema médico o biológico, sino también de un aspecto social y educativo. Estas capacitaciones ayudan a cambiar realidades, a fortalecer vínculos y a mejorar la calidad de vida de las familias.

Por su parte, Carolina Puia, una de las puericultoras participantes del curso, agradeció el reconocimiento y remarcó el valor de la iniciativa: Para nosotras es un enorme orgullo recibir esta distinción. El curso tuvo más de 300 inscriptos y más de 150 personas que completaron la formación, abordando la lactancia desde una mirada integral, cultural y social. Desde la Facultad de Humanidades buscamos que este reconocimiento sirva como antecedente para consolidar la Tecnicatura en Puericultura y para que se reconozca formalmente nuestra labor. Queremos que se sepa que detrás de cada lactancia hay acompañamiento, contención y un trabajo profesional comprometido.

El Curso Avanzado Lactancias en Acción declarado de interés por la Legislatura mediante iniciativa de los diputados Angelini y Morone se dictó entre julio y octubre de 2025 en modalidad bimodal, con la participación de profesionales locales y nacionales en pediatría, obstetricia, nutrición, puericultura, psicología y trabajo social.

Con esta distinción, la Legislatura de Jujuy reafirma su acompañamiento a las políticas públicas de promoción de la lactancia materna y al trabajo interdisciplinario que realizan las instituciones educativas y de salud en beneficio del desarrollo integral de la niñez y la familia jujeña.