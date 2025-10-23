MISPTyV y Agua Potable de Jujuy S.E.. Saneamiento en departamento Susques: interiorización junto a representantes de Olaroz

Stanic compartió con autoridades de Agua Potable S.E. y de la comunidad originaria de Olaroz Chico sobre la política de ampliar el sistema de saneamiento.

Carlos Stanic, titular del Ministerio de Infraestructura (MISPTyV), y el presidente de Agua Potable de Jujuy S.E. Juan Carlos García, mantuvieron una reunión con representantes de la Comunidad Olaroz Chico; allí, pusieron en común las proyecciones de infraestructura de saneamiento en el marco de la política provincial, y solicitaron compartir con la comunidad tal información, para que sea considerada también en sus proyecciones de vivienda y productivas.

Del encuentro con Stanic y García participaron el comunero Mario Gerónimo y la Comisión Directiva de la Comunidad, y también el gerente operativo de Agua Potable S.E., Darío Vilte. Todos, pudieron interiorizarse respecto al sistema de saneamiento de la zona del departamento Susques, analizando la infraestructura existente y abordando las posibilidades de ampliación en vistas a mejorar aún más los servicios básicos en la comunidad.

La política provincial de servicios básicos es de constante ampliación, con la universalización en las cuatro regiones geográficas como meta, que tiene, asimismo, el objetivo profundo de potenciar los territorios jujeños a partir de la mejora de la calidad de vida de su gente.

Durante la reunión, los representantes de la comunidad compartieron también aspectos fundamentales de su vida cotidiana y actividades productivas en Olaroz Chico, pueblo en crecimiento constante y con desarrollo sostenido durante los últimos años.