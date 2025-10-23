Noticias de Jujuy

Nueva fecha para el encuentro “Cosecha de Saberes y Sabores”

Jujuy

La Dirección de Salud Integral y Género invitó a los vecinos a participar del Encuentro de Alimentación Saludable “Cosecha de Saberes y Sabores”, una propuesta pensada para fomentar prácticas de alimentación consciente, accesible y saludable. El evento se desarrollará el viernes 31 de octubre de 17 a 20 horas en el Multiespacio Mariano Moreno, ubicado en Perú 1154.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer stands lúdicos y educativos, disfrutar de demostraciones de cocina en vivo, conocer productos naturales y saludables, y participar de un espacio de actividad física.

Cabe destacar que la iniciativa busca generar un ámbito de encuentro, aprendizaje y disfrute, donde cada participante pueda experimentar, preguntar, jugar y llevarse herramientas útiles para incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana.

Desde la organización resaltaron que la salud integral se construye uniendo movimiento, alimentación y bienestar emocional, por lo que este encuentro será una oportunidad para compartir conocimientos y experiencias que fortalezcan esos vínculos. Para más información llamar al 388 5935592 (solo llamadas).

También podría interesarte
Jujuy

Convocatoria para la Exposición y Venta de Ofrendas en el Mercado Central

Jujuy

Se viene la Semana Global del Emprendimiento para innovar y transformar ideas

Jujuy

Ordenamiento de vendedores de la Economía Popular por el Día de los Fieles Difuntos

Jujuy

Ahorro Monumental. Agua Potable de Jujuy recupera cañerías de una obra que jamás se…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.