Ordenamiento de vendedores de la Economía Popular por el Día de los Fieles Difuntos

A partir del lunes 27 de octubre, de 8 a 12.30, la Dirección de Espacios Públicos de la Municipalidad otorgará las autorizaciones y habilitaciones correspondientes a los comerciantes de la economía popular interesados en comercializar productos alusivos al Día de Todos los Santos y Día de los Fieles Difuntos en inmediaciones de los cementerios.

El responsable de Control de Espacios Públicos, Rubén Tabarcachi, explicó que, ante la proximidad de una tradición profundamente arraigada en la espiritualidad y cultura de los jujeños, “estamos convocando nuevamente a los comerciantes de la economía popular. Los mismos deberán estar registrados, empadronados o con expedientes en trámite, a fin de garantizar el ordenamiento que se implementará para esta conmemoración”.

Asimismo, señaló que “el trabajo de este año se centra en ordenar por rubros, corrigiendo falencias y omisiones detectadas en la edición anterior, cuando muchos vendedores no contaban con permisos, lo que generó desorden en la venta de productos. El objetivo, junto al director de Cementerios, es otorgar y ubicar una cantidad prudente de permisos en los alrededores de las necrópolis municipales”.

De esta manera –agregó–, “se permitirá que los vecinos puedan transitar libremente para cumplir sus costumbres y tradiciones espirituales de forma segura y cómoda, sin perjuicio para los comerciantes”.

El funcionario detalló que los rubros autorizados serán: ofrendas tradicionales, floristas (respetando a los locatarios de los cementerios), artesanos de floreros y porta velas, gastronómicos y confitería tradicional, entre otros. En cambio, no se permitirá la venta de artículos ajenos a la conmemoración de los Fieles Difuntos.

Tabarcachi exhortó a los comerciantes ya empadronados o con expedientes en trámite a acercarse desde el lunes a las oficinas de Espacios Públicos, ubicadas en calles Iguazú y Dorrego, para solicitar su permiso y ubicación. Deberán presentar el Libre Infracción y, en caso de tener documentación vencida, regularizarla hasta el viernes, en el horario de 8 a 12.30.

Asimismo, informó que los nuevos interesados en incorporarse a la economía popular podrán acercarse a las mismas oficinas, donde se los asesorará sobre los requisitos generales para iniciar su expediente y, una vez generado, gestionar el permiso correspondiente para la comercialización.

