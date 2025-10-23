Políticas públicas. Jujuy fortalece la salud materna con permanente actualización en emergencia obstétrica

Equipos interdisciplinarios de toda la provincia refuerzan capacitaciones para la respuesta adecuada.

En el marco del Plan Estratégico de Salud II, y con políticas públicas sostenidas, Jujuy continúa desarrollando capacitaciones teóricas y prácticas a fin de fortalecer capacidades de los equipos interdisciplinarios en diferentes regiones de la provincia frente a emergencias obstétricas, es decir, complicaciones en el embarazo, parto o puerperio que pueden incrementar el riesgo inminente de morbilidad o mortalidad materna y perinatal.

La estrategia desarrollada en cinco áreas programáticas del sistema público, es decir, Centro, Ramal I, Ramal II, Puna y Valles, se lleva adelante con análisis de potenciales casos, permitiendo a los equipos intervenir y registrar cada etapa de resolución, continuando con la identificación de respuesta adecuada y compartir oportunidades de mejora en el abordaje.

Las prácticas incluyen abordaje de situaciones como emergencias hipertensivas, hemorragias o sepsis, hemorragias del embarazo, parto y puerperio, así como complicaciones cardiorrespiratorias en la embarazada.

Este formato para la actualización en los servicios intervinientes, refuerza la calidad de la atención obstétrica en toda la provincia, asegurando la asistencia oportuna, segura y de excelencia.