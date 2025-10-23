Se inauguró la Expo Educativa «Estudiá en Jujuy»

La Ciudad de las Artes se convirtió en el imponente escenario de la Expo Educativa 2025, un evento que ofrece a los jóvenes la oportunidad única de descubrir la oferta educativa que se adapte a sus intereses y pasiones.

Este moderno edificio, con su arquitectura y espacios recientemente inaugurados, es la inspiración perfecta para que los futuros estudiantes se sientan inspirados y motivados a seguir sus sueños.

La ceremonia de apertura fue encabezada por el secretario de Políticas Socioeducativas, Julio Alarcón, junto a la directora de Educación Superior, Carolina Calvó, y la diputada Nacional Natalia Sarapura.

Las autoridades destacaron que la Expo Educativa forma parte de una política de Estado presente, para que los jóvenes tomen decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional, fomentando que encuentren su proyecto de vida en la provincia y que tengan el poder de elegir dentro de una variada oferta de carreras.

Durante el evento, que se extenderá hasta el viernes 24 de octubre, los asistentes podrán explorar stands y espacios interactivos que muestran las diversas opciones educativas disponibles en toda la provincia.

Con esta iniciativa el Ministerio de Educación busca fomentar que los jóvenes tengan todas las herramientas para que puedan desarrollarse desde el punto de vista personal y comunitario, con impacto en el sistema productivo de la provincia.