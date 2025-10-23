Se viene la Semana Global del Emprendimiento para innovar y transformar ideas

En el marco de Jujuy Emprende 2025, el Club de Emprendedores convocó a emprendedores, empresas, instituciones educativas y organismos públicos a sumarse a la Semana Global del Emprendimiento en el mes de noviembre; encuentro que buscará impulsar el desarrollo, la innovación y la colaboración entre todos los actores que hacen posible el crecimiento económico local.

Con más detalles, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, explicó “el municipio viene formando parte activa del ecosistema emprendedor local y en el marco del trabajo que se viene desarrollando junto a RIL dentro del programa Ciudades Emprendedoras, nos sumamos a la Semana Global del Emprendimiento, una iniciativa que impulsa la innovación, la creatividad y el desarrollo de proyectos con impacto”.

En este momento, añadió “estamos convocando a todas las instituciones, emprendedores y organizaciones que promueven la educación emprendedora a sumarse a una jornada especial el próximo 19 de noviembre en el Centro Cultural Éxodo Jujeño”.

Puntualizó Díaz “el objetivo es visibilizar las acciones que cada actor viene desarrollando, fortalecer la red de emprendedores e instituciones comprometidas con el emprendedurismo y continuar detectando casos de innovación, crecimiento y articulación dentro del ecosistema local”.

Luego intervino Emanuel Quiroga, director líder de Nodo de UNAGE, (Unión Argentina de Jóvenes Empresarios), quien manifestó “a través de nuestra organización, hemos logrado vincularnos con el speaker central de este importante evento, Augusto Mustafa, CEO de Elephant, una destacada empresa del rubro textil, un referente con fuerte presencia en el ecosistema empresarial a nivel nacional”

Motivo por el cual “nos sentimos muy agradecidos por su participación y entusiasmados de compartir esta jornada con una persona de gran trayectoria y experiencia, tanto en el mundo emprendedor como en el ámbito empresarial”, sostuvo Quiroga.

Luego el director del Club de Emprendedores, Gastón Aguilera, explicó “este espacio municipal está participando activamente en representación de la Municipalidad, dentro del ecosistema emprendedor que hoy impulsa la provincia”.

En el marco de la Semana del Emprendedurismo –agregó- “nos sumamos con el objetivo de potenciar, visibilizar y fortalecer este entramado de iniciativas, proyectos e instituciones que apuestan al desarrollo emprendedor como motor de crecimiento y transformación local”.

En este orden, anticipó “el evento central se llevará a cabo el 19 de noviembre en el Centro Cultural Éxodo Jujeño y contará con una agenda dinámica y enriquecedora. Durante la jornada, se desarrollará un panel principal donde diversos emprendedores compartirán sus experiencias, recorridos, desafíos y aprendizajes en el camino del emprendedurismo”.

También se generarán espacios de networking donde los participantes podrán interactuar, intercambiar experiencias y establecer contactos estratégicos. Además, habrá una feria de stands con presencia de distintas instituciones vinculadas al emprendedurismo, quienes compartirán su oferta de programas, herramientas y propuestas para seguir fortaleciendo y acompañando el crecimiento del ecosistema emprendedor.

La semana también contempla la presencia de un speaker central, “quien no solo vendrá a inspirar, sino también a compartir su recorrido personal y profesional, relatando los desafíos, aprendizajes y logros que marcaron su camino. Su testimonio buscará transmitir que, con esfuerzo, pasión y constancia, es posible alcanzar los objetivos que uno se propone”, precisó Aguilera.

En cuento a la participación, explicó “hemos realizado el lanzamiento oficial del evento y próximamente estaremos compartiendo un link de inscripción para que todos los interesados puedan anotarse. Es importante destacar que el cupo es limitado, por lo tanto, una vez completado el formulario, nos estaremos comunicando con cada persona inscripta para confirmar su participación y asegurar su lugar en esta jornada”.

Finalmente, expresó “es fundamental asegurarnos de que los emprendedores que se inscriban puedan asistir y realmente aprovechar la experiencia. No se trata solo de participar, sino de disfrutar, aprender y capitalizar cada una de las herramientas, conocimientos y conexiones que se generan en este tipo de eventos. Esta propuesta forma parte del trabajo conjunto que se viene realizando desde el ecosistema emprendedor de la provincia, con el acompañamiento activo de la Municipalidad, que impulsa y apoya iniciativas que fortalecen el desarrollo emprendedor local”, puntualizó Aguilera.

Nota audiovisual: https://youtu.be/qF-GFV0WkMY