Soluciones de infraestructura. Sadir recorrió obras en Tilcara

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, visitó Tilcara a fin de verificar el avance de diversas obras que el Estado provincial ejecuta en cooperación con el municipio local.

En compañía de la intendenta tilcareña, y miembros de su gabinete, Sadir anticipó que se prevé inaugurar en noviembre el nuevo puente de la Ruta Nacional 9 sobre el río Grande. “Con esta inversión, turistas y vecinos podrán acceder y disfrutar estos incomparables paisajes”, comentó.

En este sentido, también hizo especial referencia al parque lineal, que transforma la urbanidad de Tilcara.

En simultáneo, se avanza con obras de adoquinado de numerosas calles de la ciudad. “Estos proyectos reflejan la mejor manera de gestionar a favor de los jujeños, uniendo esfuerzos y trabajando en conjunto con el municipio local”, sostuvo.

Además, el mandatario provincial indicó que “los intendentes son los que conocen las necesidades de cada comunidad”, por lo tanto “su visión es indispensable para brindar respuestas a los requerimientos de la gente”.

En otro tramo de la jornada, Sadir verificó los progresos del trabajo que lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad en la zona de la Garganta del Diablo, a fin de optimizar las condiciones del camino que conduce hacia dicho atractivo turístico.