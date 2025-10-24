Celebración del Día de la Madre en el CAPS de Los Huaicos con acompañamiento municipal

El Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy acompañó la celebración del Día de la Madre en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Los Huaicos.

En el marco de los festejos por esta fecha especial, el CAPS invitó al equipo municipal a compartir una jornada de encuentro, reconocimiento y contención comunitaria, con el propósito de poner en valor el rol de las madres dentro de la comunidad y promover espacios de diálogo, salud integral y bienestar emocional.

Desde el Departamento de Promoción de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, dependiente de la Dirección de Salud Integral y de Género de la Secretaría de Desarrollo Humano, participaron la referente del Distrito Oeste, Lic. Lucía Aisama, junto a la Lic. Carolina Bury y la Prof. Romina Machaca. Durante la jornada se desarrolló la actividad “Dando un paso por nosotras”, orientada a reafirmar el acompañamiento y la promoción de derechos en todos los territorios.

El encuentro buscó fortalecer los lazos comunitarios, brindar información sobre los servicios de salud y acompañamiento disponibles, y celebrar la fuerza y el amor que las madres representan en la construcción cotidiana de nuestras comunidades.