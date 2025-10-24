Cultura. Se realizó en Calilegua el Consejo Provincial de Cultura de la Región Yungas

Autoridades provinciales y municipales participaron de una nueva reunión del Consejo Provincial de Cultura (COPROCUL) en Calilegua, para fortalecer la gestión cultural y coordinar acciones conjuntas en la región.

Con la participación de autoridades provinciales y municipales, se concretó en Calilegua una nueva reunión del Consejo Provincial de Cultura (COPROCUL) de la Región Yungas, espacio de trabajo articulado impulsado por la Secretaría de Cultura de la Provincia de Jujuy.

El encuentro contó con la presencia del Secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; la Directora Provincial de Cultura, Gisela Arias; el Director Provincial de Patrimonio, Sebastián Pasin; la Coordinadora de Derechos Culturales, Aylen López, y el Coordinador de Gestión Cultural, Luis Canciani, junto a representantes de los municipios de la región.

El intendente anfitrión, Raúl Chavez, destacó la importancia del trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura y los municipios para coordinar acciones, fortalecer la gestión y planificar de manera articulada las actividades culturales. “Nos reunimos para seguir marcando una agenda común y evitar superposiciones, pensando siempre en beneficio de nuestra comunidad. Contamos con un equipo comprometido que trabaja para el crecimiento de Calilegua y de toda la provincia”, expresó.

Por su parte, el Secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, valoró el espacio de encuentro y el compromiso de los municipios. “Es un gusto volver a Calilegua y poder compartir esta reunión del Consejo Provincial de Cultura con representantes de las distintas localidades. Este ámbito nos permite evaluar lo trabajado a lo largo del año, proyectar nuevas acciones y construir una agenda cultural común en una provincia con una gran diversidad y una intensa actividad artística y patrimonial”, señaló.

Asimismo, resaltó la puesta en valor del Museo de Calilegua, sede del encuentro, y destacó “el importante patrimonio pictórico que alberga y el trabajo que se viene realizando para convertirlo en un espacio de referencia cultural en la región”.

El Consejo Provincial de Cultura (COPROCUL) constituye un espacio participativo que reúne periódicamente a representantes de todas las regiones de Jujuy para fortalecer el trabajo en red, planificar políticas culturales territoriales y promover la identidad y el desarrollo cultural de la provincia.