Cultura. Un curso gratuito de RCP y primeros auxilios en Culturarte

Aprender RCP y primeros auxilios puede marcar la diferencia en una emergencia.

El viernes 24 hay una capacitación gratuita en el Centro Cultural Culturarte.

El curso es para cualquier persona, sin importar si tiene conocimientos previos o no. La propuesta combina teoría y práctica con instructores especializados que enseñan técnicas de reanimación cardiopulmonar y cómo actuar ante situaciones de emergencia. La actividad arranca a las 18 horas en Sarmiento esquina San Martín.

El cupo es limitado: solo hay 45 lugares disponibles. Para asegurar la participación hay que inscribirse llamando al 388 6115-305. La actividad es organizada por la Fundación Padre Pío, Jefatura de Gabinete y Fundación ECCOS.

La entrada es libre y gratuita, y la capacitación dura aproximadamente dos horas. Una oportunidad concreta para aprender habilidades que pueden salvar una vida.