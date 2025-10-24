El intendente Jorge acompañó los festejos por los 70 años de la tradicional fábrica Pomami

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó de los emotivos festejos por el 70° aniversario de Pomami, la tradicional fábrica jujeña de pastas y sándwiches, ícono de la gastronomía local que se ha mantenido vigente durante generaciones gracias al esfuerzo y la unión familiar. Durante el acto, el jefe comunal declaró de interés municipal el 70° aniversario de la empresa, reconociendo su trayectoria y aporte a la identidad y la economía local.

Durante la celebración, el intendente destacó la importancia de la firma en la historia comercial de la ciudad y el valor del trabajo sostenido a lo largo del tiempo, “en la vida comercial de San Salvador, son pocos los negocios que perduraron con familias enteras. Aquí evidentemente, no solo el tema de las pastas, los sanguchitos y todo lo que significó Pomami en la historia de los jujeños, significó también una enseñanza de vida de toda una familia muy unida, que tuvo que atravesar momentos duros del pais, momentos de bondades, pero que siempre tuvieron ese espíritu trabajador, de generar productos de altísima calidad, que el jujeño los reconoce y los adoptó para siempre”.

Asimismo, Jorge remarcó el valor del legado familiar y la proyección de la empresa hacia el futuro, “para mí es un gran orgullo poder acompañar 70 años de una empresa, un emprendimiento que todavía va rindiendo con las nuevas generaciones y con nuevas alternativas, este verdadero ejemplo para toda la sociedad”.

Por su parte, Hugo Bernal, propietario de Pomami, expresó su emoción y gratitud al repasar el camino recorrido junto a su familia, “como siempre, momentos buenos, momentos malos, pero siempre poniéndole ganas, trabajando, que es lo que hemos aprendido a hacer de chicos. Si bien soy la cara visible de Pomami, es toda la familia. Creo que toda la familia, absolutamente todos pasaron por acá, desde nieto, bisnieto, todos vinieron siempre a hacer algo”.

Finalmente, Bernal dedicó unas palabras de reconocimiento al jefe comunal, “no quiero dejar de agradecerle al señor intendente que tuvo la amabilidad o priorizó venir acá antes de ir a un compromiso grande, y elegirnos a nosotros. Para mí me enorgullece, y la verdad que se lo agradezco mucho”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/xL3ISdIR6ZU