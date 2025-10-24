Entregaron un manual de tenencia responsable de mascotas a protectores

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad entregó el manual de “tenencia responsable” a referentes de las protectoras de animales de la ciudad, en el marco de la política pública para el control de la población de mascotas.

La ceremonia de entrega de los ejemplares impresos se realizó en el Centro Modelo N°1 de Zoonosis. El manual incluye instructivos sobre la adopción de animales, tanto cachorros como adultos, las condiciones que deben cumplir quienes los adopten y la importancia de la vacunación y la castración. Todo el contenido está ilustrado para concienciar sobre que los animales son seres sintientes y parte de la familia, además de prevenir el maltrato.

En este sentido, Rodrigo Altea señaló, “en esta última gestión del intendente Jorge, año a año se ha reforzado la inquietud de aprender a convivir con nuestras mascotas, junto con el trabajo del secretario y de Gastón Millón, hoy concejal. Las mascotas ya son parte de la familia, no simplemente un perrito o un gatito que tenemos circunstancialmente”.

Asimismo, enfatizó que la entrega de los manuales “fortalece la estructura que ya tenemos: equipos profesionales con vasta experiencia que, mediante el contacto y diálogo con instituciones y vecinos, generan alianzas positivas en torno a la tenencia responsable de mascotas, la castración, la vacunación y el cuidado adecuado de estos seres sintientes, para que puedan convivir en una sociedad más respetuosa, tal como lo establece la Constitución provincial”.

Por su parte, Gastón Millón, concejal, afirmó, “contamos con la ordenanza de tenencia responsable, y estamos trabajando en actualizar algunos aspectos para mejorar su aplicación. Seguimos sosteniendo las tres patas fundamentales: educación, vacunación y esterilización. Si cumplimos con estos tres requisitos, realmente estamos respetando a nuestros animales, que hoy son seres sintientes y están protegidos por la Constitución provincial y las normas vigentes. Una sociedad que no respeta a sus animales está condenada al fracaso, porque formamos parte de este ecosistema. Potenciar las esterilizaciones, con los nuevos centros y unidades móviles, es fundamental. Además, debemos ser conscientes de que estamos en una zona de frontera, por lo que enfermedades graves como la rabia, la leptospirosis o la isosporiasis no respetan límites. Por eso debemos prevenir y estar preparados ante cualquier eventualidad”.

Jimena Saez, directora de Zoonosis destacó, “decidimos entregar estos manuales de tenencia responsable, creados desde Zoonosis junto con la coordinación. Se los entregamos a las protectoras, quienes trabajan en territorio, rescatan animales, hacen cumplir las leyes, denuncian el maltrato y se encargan de dar en adopción los cachorros que rescatan”.

Finalmente, Claudia Ibáñez, coordinadora de Zoonosis sostuvo que el proyecto ha sido “un trabajo de hormiga que está dando frutos, ya que se observa una disminución de la sobrepoblación animal gracias a las políticas implementadas”. Además, agregó, “estamos convencidos de que, mediante estas políticas, podemos garantizar un entorno más seguro y respetuoso para nuestros animales”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/ZljyXcGIU34