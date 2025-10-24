Noticias de Jujuy

Formación integral. Agua Potable de Jujuy S.E presente en la Expo Educativa 2025 con el proyecto EducAgua

Jujuy
Personal de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E  contó con la colaboración del grupo de investigación HydroScience

EducAgua es una iniciativa educativa de la empresa Agua Potable de Jujuy S.E y el Área de Coord. de Entornos Escolares Saludables del Ministerio de Educación.

La actividad fue liderada por Luciana Pizarro y Karen Ale, ambas miembros del personal de Agua Potable y Saneamiento de Jujuy S.E. que contó con la colaboración del grupo de investigación HydroScience, dirigido a estudiantes de nivel secundario.

Este evento es una plataforma clave que ofrece a los jóvenes la oportunidad de explorar la oferta educativa alineada con sus intereses y vocaciones.

El proyecto se enmarca dentro de otros programas provinciales relacionados con el agua (Uma Kawsay y Agüita pa’ la Vida) y fue formalizado en la Facultad de Ingeniería de la UNJu en 2025. Su implementación se llevará a cabo en tres etapas, cubriendo la totalidad de las siete regiones educativas de la provincia.

