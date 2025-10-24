Noticias de Jujuy

Gestión Hídrica. Participación de Agua Potable de Jujuy en Programa Federal de Gestión Hídrica

Jujuy
La EmpresaAgua Potable de Jujuy participó en el Programa de Formación en Gestiónde Recursos Hídricos - Jornada de Integración Federal

La Empresa Agua Potable de Jujuy participó en el Programa de Formación en Gestión de Recursos Hídricos – Jornada de Integración Federal, que concluyó con un encuentro de cierre en Buenos Aires.

El programa, impulsado por la Escuela Federal de Desarrollo, tiene como objetivo fortalecer las capacidades locales y la cooperación interprovincial, promoviendo una visión integral del agua. Avanzar hacia una gestión integrada del agua es crucial para reconocer las diferencias regionales, articular políticas y fomentar el uso responsable del recurso como motor del desarrollo productivo, social y ambiental.

En representación de la empresa jujeña, las Ingenieras Silvina Muhana y Eugenia Vargas participaron y expusieron sobre el “sistema integrado de alerta y gestión de riesgo hídrico de la localidad de fraile pintado de la provincia de jujuy, con enfoque al aseguramiento de la provisión de agua potable y mitigación del impacto de crecidas”.

Esta participación subraya la importancia de que la gestión del agua, como bien común, se aborde con conocimiento, planificación y compromiso colectivo con la articulación de diferentes actores sociales, públicos y privados.

