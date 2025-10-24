Jujuy adhirió a campaña mundial «Pongamos fin al polio»

El 24 de octubre se instituyó a nivel mundial como fecha emblema de la lucha contra la poliomielitis, y Jujuy se suma a la concientización y compromiso en la erradicación total de la misma, iluminando de rojo el frente de la Casa de Gobierno.

Cabe mencionar que el inventor de la vacuna contra la mencionada enfermedad, Dr. Jonas Salk, nació un 24 de octubre, y que el color rojo simboliza el compromiso global con la salud, la solidaridad, y la determinación a eliminar el polio.

Esta campaña mundial denominada “Pongamos fin al polio” es promovida por Rotary Internacional.