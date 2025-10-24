La Legislatura celebró el primer aniversario de la Ley de Centros de Estudiantes

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy se realizó el acto conmemorativo por el primer aniversario de la creación y aprobación de la Ley de Centros de Estudiantes, impulsada por la diputada Agustina Guzmán. La jornada reunió a representantes juveniles, alumnos y docentes de distintos establecimientos educativos de la provincia, junto a autoridades legislativas y miembros de la Federación de Centros de Estudiantes.

Durante el encuentro se destacó el rol protagónico de los jóvenes en la vida institucional y la importancia de fortalecer los espacios de participación democrática dentro de las escuelas.

Acompañaron la actividad los diputados Adriano Morone y Malena Amerise; la presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Lourdes Navarro; y el secretario parlamentario de la Legislatura, Martín Luque, entre otras autoridades.

El encuentro tuvo como objetivo celebrar un año de vigencia de una norma que fortaleció la participación ciudadana de los jóvenes y adolescentes en el ámbito educativo, consolidando la creación de más de 60 centros de estudiantes en escuelas secundarias de todo el territorio provincial.

La diputada Agustina Guzmán, autora de la iniciativa, destacó la importancia de esta ley y el impacto positivo que generó en la comunidad educativa: Es una gran alegría cumplir un año de este derecho conquistado por los estudiantes secundarios jujeños. Esta ley fortalece la participación ciudadana, porque demuestra que los jóvenes pueden involucrarse, aportar al sistema educativo y transformar realidades. La Legislatura hoy es un espacio de puertas abiertas, donde los estudiantes proponen, debaten y se forman como ciudadanos. Eso es un gran logro.

Guzmán también remarcó que la Ley de Centros de Estudiantes fue el resultado de un trabajo conjunto con docentes, estudiantes y ministerios provinciales: Durante dos años el proyecto fue trabajado con el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Educación. Lo más valioso fue que cada paso se dio junto a los jóvenes y los profesores, fortaleciendo espacios democráticos dentro de las escuelas. Los centros de estudiantes son hoy una herramienta concreta de participación, y vamos a seguir acompañando este proceso junto a la Federación y los distintos organismos del Estado.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Centros de Estudiantes de la Provincia, Eliana Lucía Ramos, expresó su orgullo por lo logrado durante este primer año de implementación de la ley: Estamos muy felices porque esta ley nos dio la posibilidad de crear y sostener los centros de estudiantes en muchos colegios que antes no los tenían. Hoy los alumnos tenemos representatividad, voz y respaldo legal para nuestras acciones. Agradecemos a la Legislatura y a los diputados que nos acompañaron, así como a los ministerios que nos apoyaron para que esta ley sea una realidad y siga creciendo.

La joven también subrayó el rol de la federación en la expansión de los centros de estudiantes y la importancia de mantener el vínculo con las instituciones legislativas: Este primer año demuestra que los jóvenes tenemos mucho para aportar. Queremos seguir trabajando con la Legislatura para que cada escuela de Jujuy tenga su centro de estudiantes activo y comprometido.

De esta manera, la Legislatura de Jujuy celebró un año de una política pública que promueve la participación democrática, el liderazgo juvenil y la construcción de ciudadanía en las instituciones educativas de toda la provincia.