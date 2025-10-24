La Municipalidad repudia los daños en los juegos del parque en el Multiespacio General Arias

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy expresa su enérgico repudio ante los daños ocasionados recientemente en los juegos instalados en el parque adyacente al Multiespacio General Arias. Estas instalaciones, pensadas para el disfrute de niñas, niños y familias, fueron vandalizadas, afectando el normal uso y la seguridad del espacio público.

Desde el municipio se hace un llamado a la comunidad a cuidar las instalaciones, ser solidarios y velar por el bienestar de todos los vecinos. Asimismo, se solicita que cualquier acto de vandalismo o desmanes sea denunciado a las autoridades competentes, para garantizar que estos espacios puedan seguir siendo disfrutados de manera segura.

“La protección y el cuidado de nuestros parques es responsabilidad de todos. Solo con compromiso y respeto podremos mantener estos espacios en óptimas condiciones para nuestra comunidad”, señalaron desde la Municipalidad.