Obras hídricas. Agua Potable de Jujuy resuelve importante demanda con Nueva Red de Servicios para el Barrio Alto Padilla

La empresa Agua Potable de Jujuy ha finalizado la instalación de nuevas redes de agua potable y cloacas en el Barrio Alto Padilla.

Esta importante obra en Alto Padilla, que abarca las calles Pozo de Vargas, Río Iguazú y República de Uruguay, atiende una demanda que los usuarios de esa zona mantenían desde hace mucho tiempo.

“Esta obra no solo dota de servicios básicos a las familias que lo requerían desde hace tiempo, sino que también garantiza la mejora sustancial en la calidad de vida y las condiciones de salubridad del barrio», señaló el Presidente de Agua Potable de Jujuy, Ing. Juan Carlos García.

La ejecución fue posible gracias a un esfuerzo de colaboración entre Agua Potable de Jujuy, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el gran aporte de los vecinos del barrio.

Este proyecto complementa el tendido de infraestructura del servicio en Alto Padilla. Un punto clave es que la obra ya está terminada y lista para su pronta habilitación, lo que permitirá a los usuarios acceder al servicio inmediatamente.