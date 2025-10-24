Noticias de Jujuy

Obras hídricas. Agua Potable de Jujuy resuelve importante demanda con Nueva Red de Servicios para el Barrio Alto Padilla

La obra ya está terminada y lista para su pronta habilitación

La empresa Agua Potable de Jujuy ha finalizado la instalación de nuevas redes de agua potable y cloacas en el Barrio Alto Padilla.

Esta importante obra en Alto Padilla, que abarca las calles Pozo de Vargas, Río Iguazú y República de Uruguay, atiende una demanda que los usuarios de esa zona mantenían desde hace mucho tiempo.

“Esta obra no solo dota de servicios básicos a las familias que lo requerían desde hace tiempo, sino que también garantiza la mejora sustancial en la calidad de vida y las condiciones de salubridad del barrio», señaló el Presidente de Agua Potable de Jujuy, Ing. Juan Carlos García.

La ejecución fue posible gracias a un esfuerzo de colaboración entre Agua Potable de Jujuy, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y el gran aporte de los vecinos del barrio.

Este proyecto complementa el tendido de infraestructura del servicio en Alto Padilla. Un punto clave es que la obra ya está terminada y lista para su pronta habilitación, lo que permitirá a los usuarios acceder al servicio inmediatamente.

