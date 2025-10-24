Noticias de Jujuy

Operativo de tránsito por el acto eleccionario del 26 de octubre

Jujuy

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó a la población sobre las medidas especiales de tránsito previstas ante la cercanía del acto eleccionario del domingo 26 de octubre, siguiendo los requerimientos del Tribunal Electoral Nacional – Distrito Jujuy.

Medidas de tránsito:

Sábado 25 de octubre

  • 06:00 hs.: Despeje vehicular y corte de tránsito en la intersección de calle Ítalo Palanca, desde Alberdi hasta Italia, por traslado de urnas.
  • 09:00 hs.: Corte de tránsito total en la intersección de Alberdi y Martiarena.

Domingo 26 de octubre

  • 05:00 hs.: Despeje vehicular en calle Ítalo Palanca, de Av. Italia a Alberdi, y corte de tránsito total en Alberdi y Martiarena.
  • 06:00 hs.: Despeje vehicular en calle San Martín, desde Patricias Argentinas hasta Senador Pérez.
  • 15:00 hs.: Corte de tránsito total en la intersección de Ramírez de Velasco y Belgrano, y en la intersección de San Martín y Patricias Argentinas.

Se solicita a los vecinos y conductores circular con máxima precaución y prestar atención a la señalización y al personal de tránsito apostado para garantizar la seguridad vial durante el operativo.

