Vinos jujeños de altura estarán en las Jornadas Nacionales de Enoturismo

Córdoba será sede del encuentro el 30 y 31 de octubre con capacitaciones, intercambio de experiencias y una feria donde la provincia mostrará su producción vitivinícola. Las inscripciones están abiertas.

Las V Jornadas Nacionales de Turismo del Vino reunirán en Córdoba a provincias productoras, bodegas y operadores turísticos para fortalecer el enoturismo en Argentina. Jujuy llevará una selección de vinos locales para la Feria de Vinos Federal que se realizará el jueves 30 de octubre como cierre del primer día, donde cada territorio presentará su propuesta enoturística.

El encuentro es organizado por la Secretaría de Turismo de Nación, la Agencia Córdoba Turismo, COVIAR y la Cámara Argentina de Turismo, con el acompañamiento del Consejo Federal de Turismo y el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR). La participación es libre y gratuita, con agenda de paneles, talleres y espacios de networking para generar vínculos comerciales entre productores y operadores.

La apuesta jujeña es mostrar el potencial de los Valles y la producción de altura, conectando la oferta vitivinícola con los circuitos turísticos de la provincia. El evento se realizará en el Complejo Ferial de Córdoba, ubicado en Avenida Ramón Cárcano, y representa una oportunidad para posicionar a Jujuy en un segmento que combina paisaje, cultura y gastronomía.

Las inscripciones están abiertas a través del formulario disponible en línea. Para consultas, escribir a [email protected].