Culminó el proyecto de Educación Vial para los niños y niñas de los CDI “Santa Rita” y “Pata Pila”

Con una colorida y participativa jornada en el Parque San Martín, los niños y niñas que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) “Santa Rita” y “Pata Pila” culminaron el proyecto de Educación Vial, una propuesta educativa que durante un mes promovió el aprendizaje sobre normas y conductas seguras en la vía pública, mediante juegos, dinámicas y actividades prácticas.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó la importancia del proyecto señalando, “siempre buscando distintas facetas de la educación, tratando de acompañar la iniciativa que viene principalmente de los administradores de los CDI y de sus equipos de trabajo, dando un poquito rienda suelta a la vocación de servicios que tienen nuestros empleados municipales, y permitiendo dar un mejor servicio, un servicio realmente muy importante y muy eficiente por parte de los Centros de Desarrollo Infantil hacia la comunidad”.

Por su parte, la directora de Educación, Érica García, remarcó el valor pedagógico de la propuesta, “una actividad hermosa, la verdad que los chicos siempre que están fuera del aula son felices, porque es un proyecto que nos sirve en relación a cuando los chicos salen a la calle, reconocer el cordón cuneta, los semáforos, las sendas peatonales y está culminando hoy luego de un mes de trabajo”.

Además, informó que, “también queríamos comunicar las inscripciones y las preinscripciones de todos los Centros de Desarrollo Infantil que comenzarán el 3 de noviembre hasta el 29 de diciembre. Pueden hacer una inscripción directamente con el DNI”.

A su turno, la administradora del CDI “Santa Rita”, Luciana Gira, subrayó el trabajo conjunto entre instituciones, “básicamente decidimos trabajar en conjunto con otros CDI la importancia de la educación vial, esto fue el resultado de casi un mes de trabajo, y hoy como broche de oro este circuito con las dos instituciones. Esto se hace para trabajar en equipo y para visibilizar la importancia de la educación vial desde la primera infancia”.

Finalmente, el administrador del CDI “Pata Pila”, Gustavo Rosas, valoró la experiencia como una instancia de aprendizaje integral: “es una actividad para finalizar un proyecto que se trabajó durante semanas, en donde no solamente vimos las señales tránsito básicas de seguridad vial, sino que también intentamos instruir a los niños a la utilización correcta de la acera, dándole consejos y también utilizándolos como difusores de la información. La verdad que estamos muy contentos y es un proyecto que hoy culmina con esta actividad hermosa, la cual también trabajamos junto con distintas instituciones provinciales y municipales”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/PrhjpYYyaJo