“Mantas que abrigan vidas”: un proyecto solidario y sustentable

En una acción conjunta de compromiso y solidaridad, el Rotary Club Jujuy y su grupo juvenil Interact, junto a la Dirección de Oficios y Empleo de la Secretaría de Planificación y Ambiente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, llevaron adelante el proyecto “Mantas que abrigan vidas”, una iniciativa destinada a brindar abrigo y contención a niños y niñas en tratamiento oncológico en el Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana”.

Durante la jornada los participantes confeccionaron e intervinieron mantas que serán donadas a la sala de oncología del nosocomio. Esta propuesta nació con el objetivo de promover la empatía, el trabajo colaborativo y la conciencia ambiental, ya que las mantas fueron elaboradas con telas recuperadas a través del Banco de Telas, gracias a la generosidad de Jairo Torres, quien proveyó el material textil, y al acompañamiento de Maximiliano Pachado, encargado de capacitar a los jóvenes en las técnicas de confección.

El proyecto representa un ejemplo de cómo la sustentabilidad y la solidaridad pueden ir de la mano, transformando materiales en desuso en productos cargados de valor humano y esperanza. “Pensar desde la sustentabilidad es posible”, expresaron los organizadores, destacando la importancia de impulsar acciones que no solo cuiden el ambiente, sino también abracen a quienes más lo necesitan.