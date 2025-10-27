Alumnos de la Escuela de Comercio N 1 de Perico visitaron la Legislatura

En el marco de las visitas guiadas al Poder Legislativo, los alumnos de 3 año 4 división de la Escuela de Comercio N 1 de Perico, conocieron y recorrieron la Legislatura.

En el recinto de sesiones fueron recibidos por los diputados Agustina Guzmán y Fabián Tejerina, quienes le brindaron su conocimiento a través de una didáctica exposición del funcionamiento del poder Legislativo y el proceso de la sanción de las leyes, desde la presentación del proyecto, su tratamiento en comisión, debate en el recinto y posterior sanción.

En este sentido el diputado Tejerina, vicepresidente 1 de la Legislatura, precisó que es un grato placer el recibir a los chicos es una manera que la Legislatura tenga las puertas abiertas y que conozcan.

Rescató el hecho de que los chicos de las escuelas conozcan la Legislatura y que se lleven la experiencia de vivir esto y que sientan que esta es una herramienta que tiene la sociedad para darle mejores condiciones de vida, y subrayó que las leyes son una construcción colectiva para vivir bien en sociedad. Además consideró que es de mucha importancia que al ser del interior conozcan la Legislatura yo vengo del interior y la conocí ya de grande, resaltando la iniciativa de estas visitas guiadas y destacando la política de puertas abiertas que lleva adelante el Poder Legislativo. Al respecto recordó que hace algunos días se lanzó la plataforma digital de participación ciudadana, asimismo de la realización de eventos culturales el espíritu es de puertas abiertas, escuchando ideas y también los reclamos.

A su turno la docente de Formación Ética y Ciudadana Laura Yapura explicó que la visita forma parte de un proyecto educativo El Poder en tus Manos. Conociendo el Estado Para Transformar Nuestra Realidad y que como parte de los contenidos figura conocer la Casa de Gobierno, Tribunales y la Legislatura son instituciones que muchas veces, a las que los chicos no tienen acceso.

Expresó su satisfacción por el recibimiento tanto en Casa de Gobierno como en la Legislatura, nos parece muy importante que las autoridades les presten atención a los jóvenes que son el futuro; y ojala que muchos de ellos en el futuro puedan estar sentados en una de estas bancas

Sostuvo que era fundamental que la institución educativa conforme su centro de estudiantes son herramientas que los ciudadanos deben usar, sobre todo cuando son adolescentes. En esa misma línea rescató la idea del Parlamento Juvenil son instrumentos que sirven para la concientización ciudadana y para su educación.

La docente finalizó agradeciendo a las autoridades la posibilidad que les brindaron de poder conocer el palacio legislativo y por la forma en que recibieron a los chicos, y esperamos volver con otros alumnos.