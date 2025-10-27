Alumnos de la Escuela Rural Secundaria N3 visitaron la Legislatura

Alumnos de 5 año de la Escuela Rural Secundaria N3 Susques, Santa Catalina y Rinconada, acompañados de un cuerpo de docentes visitaron la Legislatura, en el marco del programa de visitas guiadas que realiza el Poder Legislativo. Además aprovecharon la oportunidad para visitar la Expo Educativa Provincial 2025.

Los alumnos y docentes fueron recibidos por los diputados Adriano Morone, Agustina Guzmán y Malena Amerise, y junto al equipo de Ceremonial y Protocolo de la Legislatura los acompañaron hasta el recinto de sesiones en donde los legisladores les explicaron didácticamente el funcionamiento del Poder Legislativo y la dinámica para la sanción de las leyes.

Al término del encuentro la diputada Malena Amerise comentó que siempre es un gusto recibir alumnos en la Legislatura porque es el momento que nos permite contar en que consiste la actividad legislativa, a la vez que valoró el compromiso del cuerpo docente de acompañarlos, de traerlos para que aprendan y puedan conocer específicamente y responder algunas inquietudes. En ese sentido señaló que siempre es bueno poder trabajar en la responsabilidad ciudadana y de la importancia de su participación en la actividad legislativa.

Por su parte la docente Vanesa Daza explicó que la Escuela Rural N 3 tiene varias sedes ubicadas en las localidades de Misarumi, Cangrejillos, Casa Colorada, Pueblo Viejo, Ronco Rodero, Coctaca, Miyuyoc, Susques, Pastos Chicos, Paso de Jama y Lipán de Moreno.

Y brindó detalles del proyecto institucional que se realiza con los chicos de 5 año de todas las sedes, y trata de que conozcan la oferta educativa en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Comentó que muchos de los chicos no conocen la ciudad, por lo que era una gran oportunidad de que además de escuchar la oferta educativa y visitar y conocer las instituciones principales como ser el Registro Civil, las sedes de las fuerzas de seguridad, la sede de la Universidad Nacional.

Y resaltó la emoción y expectativa que tienen los chicos de conocer los 40 stands de la Expo Educativa Provincial 2025 adonde también fuimos invitados .

Finalizó agradeciendo a los que hicieron posibles este viaje a los padres de los chicos, al cuerpo docente y directivo del establecimiento educativo gracias a todos.