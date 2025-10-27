Noticias de Jujuy

Ambiente y espiritualidad. Naturaleza y Fe: un encuentro con San Francisco de Asís

Jujuy
Naturaleza y Fe: un encuentro con San Francisco de Asís

Naturaleza y Fe es una actividad que integrará espiritualidad, conciencia ambiental y comunidad en en Multiespacio Plaza de la Mujer del barrio Punta Diamante.

En el marco del Mes de San Francisco de Asís, se llevará adelante la actividad “Naturaleza y Fe: un encuentro con San Francisco de Asís”, una celebración que invita a compartir un espacio de reflexión, fraternidad y compromiso con el cuidado de todas las criaturas.

El evento, organizado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, la Comunidad Franciscana, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, la Escuela República de Italia, y el Centro Vecinal de Punta Diamante, se realizará el miércoles 5 de noviembre, de 16 a 18.30 horas, en el Multiespacio Plaza de la Mujer (Juanita Moro esquina Esmeralda, Barrio Punta Diamante).

La propuesta busca integrar espiritualidad, conciencia ambiental y participación ciudadana, en sintonía con el mensaje de San Francisco de Asís, patrono de la ecología y símbolo del respeto por la naturaleza.

Naturaleza y Fe: un encuentro con San Francisco de Asís

La jornada comenzará con la tradicional bendición franciscana de mascotas, acompañada de un desfile de disfraces responsables. Esta actividad promoverá la adopción, el respeto y el cuidado animal, generando un ambiente de comunidad y espiritualidad para dar inicio al encuentro.

En simultáneo, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, dispondrán de un espacio educativo y lúdico con juegos ambientales y charlas breves sobre biodiversidad, fauna silvestre, cuidados veterinarios y economía circular, dirigidas a estudiantes, familias y vecinos del barrio.

Se llevará adelante una actividad de forestación comunitaria con especies nativas, como parte de las acciones de educación y participación ambiental, para fortalecer la infraestructura verde del barrio Punta Diamante, mejorar la calidad ambiental del entorno y fomentar el sentido de pertenencia y cuidado de los espacios públicos; representando un compromiso concreto con la restauración urbana y la construcción de comunidades más sostenibles y solidarias con la naturaleza.

Naturaleza y Fe: un encuentro con San Francisco de Asís

Te puede interesar: El Ministerio de Ambiente encabezó una nueva jornada de saneamiento en el ingreso a barrio Florida

Junto a las áreas municipales, se realizarán acciones de vacunación, y se promoverán la castración y adopción responsable, en el marco de las políticas públicas que impulsa el Ministerio para una convivencia sostenible y un mayor bienestar animal.

El encuentro culminará con el show “Bailá con la Fauna Jujeña”, una propuesta artística que combina educación ambiental, arte y juego para toda la familia; una merienda y un abrazo fraternal por la naturaleza, símbolo de unidad entre fe, comunidad y ambiente.

También podría interesarte
Jujuy

San Salvador de Jujuy avanza en la renovación del transporte urbano con tres nuevos…

Jujuy

Narcomenudeo. En la primera quincena de este mes ya se incautaron más de 400 gramos…

Jujuy

SECOTyH. Ordenamiento Territorial: familias de Santa Catalina y Palpalá regularizaron…

Jujuy

Red vial . Sadir supervisó la recta final de la pavimentación de la avenida Islas…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.