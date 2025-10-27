“El Escuchadero” llegó al Mercado Municipal 6 de Agosto para promover la escucha activa y el acompañamiento a los vecinos

El Mercado Municipal 6 de Agosto volvió a ser escenario de una jornada de acompañamiento y escucha con la presencia de El Escuchadero, un dispositivo itinerante que impulsa la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de fomentar espacios de contención, reflexión y atención a la comunidad.

Durante la actividad, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó la importancia de este tipo de iniciativas que fortalecen el vínculo con los vecinos y promueven la expresión emocional y el bienestar integral, “particularmente la Secretaría de Desarrollo Humano, tenemos muchas prestaciones que tiene que ver con el asesoramiento, acompañamiento profesional, pero también con este gran dispositivo, que tiene que ver con fomentar la escucha, con fomentar espacios para que las personas puedan expresarse, puedan transmitir sus inquietudes, y puedan también buscar un camino que los lleve mejor en una mejor forma hacia la autodeterminación”.

Asimismo, agregó que “es un dispositivo que funciona, que funcionó en otros países del mundo, y que acá lo tenemos incorporado y con el personal constantemente capacitándose a través, no solo de la profesionalización, sino también del intercambio de experiencias con otras ciudades del mundo, como el caso emblemático, que es Medellín”.

Por su parte, la directora de Salud Integral y Género, Mónica Fernández, remarcó el alcance del dispositivo móvil de escucha activa que recorre los distintos barrios de la capital, “el Departamento de Salud Integral tiene un dispositivo móvil de escucha activa, estamos recorriendo distintos barrios de la ciudad de San Salvador de Jujuy, este dispositivo móvil es muy importante, porque a veces es necesario que una persona sea escuchada. Dependiendo de la temática, nosotros vamos derivando a determinados lugares, por ejemplo, un juicio de alimento se direcciona a la defensoría oficial, tenemos un recursero, a través del cual vamos dando intervención al organismo correspondiente”.

Además, Fernández explicó que la dirección también trabaja con diversos programas sanitarios y de prevención, “también la dirección de salud integral tiene programas, como el programa de Consumo Problemático, el programa de HIV, un programa de transmisión de enfermedades sexuales, y el de hepatitis. En esta oportunidad nos está acompañando el equipo de prevención en el tema de cáncer de mama. Por el mes de octubre, mes rosa, estamos haciendo esta actividad con un juego lúdico, hacemos dinámica, en este caso, se entrega una cinta rosa, como también un mensaje para una persona que esté atravesando esta situación de un cáncer de mama o para prevenir. Es importante en este sentido la prevención del cáncer de mama”.

Finalmente, la administradora del Mercado Municipal 6 de Agosto, Alba Ortíz, valoró la iniciativa y el acompañamiento constante del municipio, “el Mercado es un espacio de todos, como lo decimos siempre, donde lo que hemos intentado a través de todo este tiempo es que la gente lo tome como propio y se acerquen justamente a disfrutar y a compartir de todas las actividades que propone el municipio. En este caso, como todos los viernes, tenemos la presencia de El Escuchadero que pertenece justamente a la Secretaría de Desarrollo Humano y nosotros estamos felices de poder recibirlos y también es un gran trabajo el que vienen desarrollando, escuchando a los vecinos, a los ciudadanos, niños, adultos y acompañando con actividades lúdicas y haciendo nuevas propuestas”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/roH-MUOtxPQ