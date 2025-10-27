El Municipio promueve igualdad, inclusión y salud integral en instituciones educativas de la ciudad

En el marco de las políticas públicas de promoción de derechos, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través del Departamento de Promoción de Derechos e Igualdad de Oportunidades, perteneciente a la Dirección de Salud Integral y Género, llevó adelante diversas actividades en los colegios Secundario N°3 y Del Salvador, reafirmando su compromiso con la construcción de entornos escolares saludables, igualitarios e inclusivos.

De esta forma, el equipo municipal participó en la Feria de la Salud Escolar “Conéctate con tu Salud”, llevada a cabo en las instalaciones del Colegio Secundario Polimodal N.º 3, ubicado en Av. 25 de Abril S/N, Barrio Belgrano.

La jornada estuvo dirigida a estudiantes de 3.º, 4.º y 5.º año del nivel secundario, y se enfocó en promover hábitos de vida saludables y brindando herramientas para el autocuidado, en el marco de una propuesta educativa participativa e integral.

Además, se dispuso un stand informativo y de asesoramiento, donde se abordaron temáticas vinculadas a la prevención de la violencia de género y la violencia en el noviazgo adolescentes, desarrollando dinámicas lúdicas y reflexivas, con el propósito de fomentar la perspectiva de género, la igualdad de derechos y la prevención de las violencias. La actividad contó también con la participación de profesionales del CAPS Belgrano, quienes acompañaron con diferentes propuestas de promoción de la salud.

Jornada en el Colegio Del Salvador

De igual forma, el equipo se trasladó al colegio Del Salvador para participar de una Jornada de Inclusión, ocasión en la que se presentó una propuesta reflexiva y participativa, destinada a promover el respeto, la igualdad y la inclusión dentro del ámbito escolar.

Asimismo, se hizo entrega de folletos informativos vinculados a las masculinidades y a temáticas de género, con el propósito de fortalecer el diálogo y la toma de conciencia en torno a la construcción de vínculos saludables y equitativos.