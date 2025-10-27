Narcomenudeo. En la primera quincena de este mes ya se incautaron más de 400 gramos de cocaína y marihuana

El dato es suministrado por la Dirección General de Narcotráfico de la Policía de la Provincia y la Agencia Provincial de Delitos Complejos y se enmarca dentro del cumplimiento de la ley nacional N° 23.737 vinculada a tenencia y tráfico de estupefacientes.

Durante 60 procedimientos en la primera quincena de octubre se logró incautar 430,34 gramos de clorhidrato de cocaína. Además, se secuestraron cannabis fraccionada; celulares; dinero en efectivo; elementos de fraccionamiento y vehículos.

El total del operativo incautado logró alcanzar un valor de más de 10.000.000 pesos argentinos e indica una efectividad de las estrategias implementadas en la lucha contra el narcotráfico.

Asimismo, se informó que un total de 64 personas mayores de edad fueron demoradas.

Los resultados reflejan el trabajo del personal en la vía pública, plazas, canchas y sectores barriales. Sumado al operativos dispuestos por medida judicial de allanamiento donde denunciaron bocas de expendio.

Cabe indicar que las intervenciones fueron realizadas por las brigadas de las Unidades Regionales ubicadas en San Salvador de Jujuy; San Pedro; Humahuaca; Libertador General San Martín; La Quiaca; Perico – Monterrico; Alto Comedero y de la Agencia Provincial de Delitos Complejos.