Red vial . Sadir supervisó la recta final de la pavimentación de la avenida Islas Malvinas en Monterrico

El gobernador Carlos Sadir visitó Monterrico para inspeccionar los avances finales en la pavimentación de los 700 metros de la Avenida Islas Malvinas, una importante arteria de la localidad tabacalera. Acompañado por el intendente Luciano Moreira, el mandatario destacó la relevancia del trabajo conjunto entre el gobierno provincial y los municipios para impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Sadir expresó su satisfacción por el estado de la obra, que calificó como «muy importante» y cuya concreción había sido coordinada previamente con el Intendente. «Estamos muy contentos de ver el avance, le falta muy poco. Espero, en poco tiempo, estar de nuevo acá para su inauguración y ver también el progreso de iluminación», comentó el Gobernador.

En este contexto, resaltó la labor del municipio en la modernización lumínica: «Gracias al trabajo de la Municipalidad de Monterrico, toda la iluminación, no solo en esta avenida sino en todo el barrio, es LED.» Además, el mandatario subrayó que el objetivo de estas acciones es «la mejora de la calidad de vida de la gente».

El intendente Luciano Moreira indicó que la pavimentación de la arteria era un «compromiso histórico de muchas gestiones». Asimismo, destacó que la calidad de la obra realizada con un nuevo material de cemento en frío, por lo que será entregada en los próximos días.

Moreira aprovechó la visita para detallar el plan de infraestructura local, destacando un significativo número de trabajos viales en poco tiempo: «Estamos en menos de dos años con 34 cuadras», incluyendo 10 en el Barrio 25 de Mayo, 4 en San Vicente, los 700 metros de la Avenida Islas Malvinas y 10 cuadras repavimentadas en el centro.

Finalmente, el Intendente mencionó que en la Avenida Islas Malvinas se instalaron lámparas LED de 21.000 lúmenes, una tecnología de alto rendimiento aplicada a las arterias principales del municipio.