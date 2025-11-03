Biodiversidad. Jujuy fortalece su compromiso con la fauna autóctona

Una nueva liberación de animales silvestres rehabilitados, reafirma el compromiso de Jujuy con conservación de la biodiversidad como política ambiental.

El Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu), es una institución del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático que lleva adelante políticas públicas de conservación y protección de la biodiversidad, que representa el compromiso del gobierno de la provincia por garantizar la recuperación, rehabilitación y reinserción de especies autóctonas en su hábitat natural.

La ministra de ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, junto a la secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Rodríguez, y la directora de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Malvina Quintana; visitaron el CAFAJu para conocer el estado de los ejemplares a liberar, recibir los informes técnicos previos y supervisar los procedimientos que sostienen el trabajo a realizar.

El equipo técnico del CAFAJu presentó los resultados de un proceso que combina conocimiento científico, compromiso ético y profundo respeto por la vida silvestre. Cada diagnóstico, cada cuidado y cada decisión forman parte de una cadena de acciones que permiten que los animales recuperen su salud, su instinto y su libertad.

En esta oportunidad, los ejemplares que regresaron a su hábitat natural recibieron el alta médica y biológica, garantizando su óptimo estado para la reintegración. Se trata de cinco loros habladores (Amazona aestiva) rehabilitados tras ser entregados por el Departamento de Zoonosis de la Municipalidad de La Mendieta; un quirquincho bolita (Tolypeutes mataco) hallado por vecinos del barrio Ciudad de Nieva; y una boa lampalagua (Boa constrictor occidentalis) rescatada por Bomberos de Ciudad Perico.

Jujuy fortalece su compromiso con la fauna autóctona

Al respecto, la titular de la cartera ambiental destacó una vez más el trabajo de los profesionales del Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy, y puso de relieve su compromiso «en un contexto global de crisis por pérdida de la biodiversidad, que provoca la extinción de cientos de miles de especies». Dijo también que «recuperar y liberar ejemplares de la fauna silvestre es también aportar para garantizar la recomposición del equilibrio de los ecosistemas a los cuales pertenecen y un gesto de paz con la naturaleza».

Finalmente, agradeció a todas las personas y organizaciones que participaron de la recuperación primero, de la entrega a los profesionales del Ministerio después, y de la rehabilitación y liberación. «Se trata de una cadena donde cada eslabón aporta una acción y un gesto valioso, pensando en el bienestar de las especies silvestres».

Para denunciar situaciones de tráfico, caza furtiva, comercialización, tenencia, maltrato, mascotismo y domesticación de fauna silvestre, comunicarse al teléfono del CAFAJu: 3884409250.

