Capacitación. Agua Potable de Jujuy implementó una capacitación dirigida al Área Comercial de toda la provincia

Agua Potable de Jujuy capacitó a su Área Comercial en el uso de nuevas tecnologías con el fin de agilizar trámites y mejorar la atención al cliente.

La primera de estas jornadas fue dictada por el Vocal Contable, CPN Adolfo Ramírez, y se centró en la presentación de nuevas herramientas tecnológicas clave, tales como:

Todas estas herramientas tienen como objetivo mejorar los servicios de atención al cliente y la interacción con los usuarios, permitiendo evacuar dudas y agilizar trámites esenciales como:

De esta manera, la empresa está fortaleciendo sus servicios de atención al cliente mediante el uso de nuevas tecnologías.

En otro orden de temas, y como parte de una decisión del Directorio, se informó que se han adecuado los sistemas informáticos para concretar la venta de agua Xuma en todas las oficinas comerciales de la provincia, ampliando así la disponibilidad de este producto en toda la red de atención.