Comisión de Cultura y Turismo analiza proyectos de ley y libros jujeños

En el Salón Marcos Paz de la Legislatura, la Comisión de Cultura y Turismo, presidida por la diputada Mariela Ortiz, desarrolló su reunión y abordaron diversos expedientes vinculados a declaraciones de interés cultural y a proyectos de ley relacionados con el desarrollo turístico de la provincia.

Luego de la misma, Ortiz explicó que durante el encuentro se trataron proyectos de declaración de libros de autores jujeños que ingresan permanentemente para su evaluación y dictamen. En ese sentido, destacó la labor constante de la comisión en la promoción de la producción literaria local, es un orgullo poder contar con un caudal tan importante de autores jujeños que aportan obras con contenidos educativos, sociales y culturales, expresó la legisladora.

Asimismo, la presidenta de la comisión adelantó que se continuará trabajando en proyectos de ley pendientes, que serán analizados la próxima semana junto al Ministerio de Turismo, con el objetivo de articularlos con el Plan Estratégico de Turismo Sostenible recientemente lanzado por esa cartera.

Queremos ver cómo avanzar para adaptar las iniciativas legislativas al plan estratégico ya presentado por el ministerio, señaló. Entre las temáticas mencionó el turismo accesible, el turismo religioso y la señalización turística mediante códigos QR en distintas localidades del interior de la provincia, que marcan la historias y puntos turísticos de cada localidad, indicó.

Respecto de las producciones literarias, Ortiz indicó que se debatieron varios títulos de autores jujeños, muchos de ellos centrados en la historia y la cultura provincial, así como investigaciones sobre el patrimonio local.

Todos los libros que ingresan quedan luego en la biblioteca de la Legislatura, como un aporte de cada autor, destacó, subrayando el trabajo conjunto que se realiza con la Biblioteca Parlamentaria Prof. Jorge A. Bidondo para fortalecer el acervo cultural de la institución.

Por último, la diputada sostuvo que la comisión continuará con esta línea de trabajo, promoviendo la visibilización de los escritores jujeños y la integración de las políticas culturales y turísticas en una misma línea de desarrollo para la provincia.