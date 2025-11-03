Córdoba. Se ajustan los últimos detalles académicos para el inicio de Medicina en Jujuy

Noticias de Jujuy

Se ajustan los últimos detalles académicos para el inicio de Medicina en Jujuy

A meses para la apertura de la Carrera de Medicina en Ledesma, Jujuy, las autoridades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y representantes jujeños se reunieron en el Decanato de la Facultad de Ciencias Médicas (en la ciudad de Córdoba) para ultimar detalles de cara al inicio del cursado.

La reunión, que tuvo como eje la coordinación de acciones para el inicio pautado el 26 de marzo, contó con la participación de la Decana, Dra. Marta Fiol de Cuneo, el Dr. Rogelio Pizzi, y un destacado equipo académico de la UNC (Dras. Paglini, Luhning, Trucchia y Vagnoli). Por parte de Jujuy, estuvieron presentes el Dr. Antonio Buljubasich, Secretario Ejecutivo de la Agencia Provincial Para la Implementación de la Carrera de Medicina, y el Secretario de Gobierno en Córdoba, Alberto Del Cura.

El objetivo principal fue asegurar la cohesión entre los aspectos organizativos, académicos y logísticos con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del programa formativo y fortalecer la articulación entre las instituciones participantes.

