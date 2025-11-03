Cultura. Se inaugura la cuarta edición de la muestra colectiva de artes visuales

Noticias de Jujuy

Se inaugura la cuarta edición de la muestra colectiva de artes visuales

Estudiantes y docentes del IES N°4 abren su taller al público con una muestra que reúne tres disciplinas.

«Pintura, Grabado y Cerámica IV» propone un recorrido por la producción artística que se desarrolla en las aulas del profesorado.

La muestra estará abierta hasta el 28 de noviembre y se podrá visitar de lunes a viernes de 8 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

El Profesorado de Artes del IES N°4 coordina esta exposición que ya lleva cuatro ediciones y se consolidó como un espacio donde la comunidad educativa comparte su trabajo con el resto de la ciudad. La Casa de las Letras está en Belgrano 1327.

