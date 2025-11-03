Cultura. Una charla virtual enfocada en el potencial del turismo chino en Jujuy

China es el mercado emisor de turismo más grande del mundo, y Jujuy tiene potencial para captarlo.

Dos especialistas explican cómo adaptar la oferta local a las preferencias de los viajeros asiáticos, Ignacio Michel y Celeste Toricez, especialistas en estudios chinos y turismo, darán una charla virtual.

El encuentro está pensado para prestadores turísticos, agencias, hoteleros, guías y cualquier persona del sector interesada en entender cómo funciona este mercado.

Actividad gratuita con cupo limitado.

Una oportunidad para conocer un mercado que puede cambiar el perfil del turismo provincial.

La actividad es parte de la programación de CAPTUR, el espacio de capacitación turística del Ministerio de Cultura y Turismo.